Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW löst Rettungseinsatz aus

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag wurde durch die SOS-Funktion eines parkenden Autos ein Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Solche automatischen Notrufsysteme dienen dazu, einen Anruf abzusetzen, wenn der Fahrer durch einen medizinischen Notfall oder nach einem Unfall nicht mehr selbst in der Lage ist, Rettung anzufordern.

In diesem Fall herrschte keine akute Notlage vor und das automatiserte System löste ohne erkenntlichen Grund den besagten Anruf aus. Der Halter des Fahrzeugs kam ebenfalls vor Ort und erklärte, dass er schon seit einigen Stunden nicht am PKW war. Demnach lag glücklicherweise ein Missverständnis vor.

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