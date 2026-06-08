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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetall im hohen Wert entwendet

Bleicherode (ots)

Im Industrieweg wurde ein Unternehmen am zurückliegenden Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Derzeit Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude der Firma ein und erhielten so Zutritt zu einer Lagerhalle. Aus dieser entwendeten die Täter in der Folge Buntmetalle im mittleren fünfstelligen Bereich. An dem Gebäude entstand zudem ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen und der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren.

Hinweise, die Rückschlüsse auf die Tat oder die Täter zulassen, werden bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0140877

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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