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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Dieseldiebstahl von Baustelle

Hohenbergen (ots)

Sonntagnacht kam es erneut zu einem Diebstahl von Kraftstoff aus einem Bagger. Der unbekannte Täter begab sich auf die gleiche Baustelle, von der bereits Freitagnacht Diesel aus einem Bagger gesaugt wurde und öffnete hier einen Tankdeckel eines anderen Baufahrzeugs. Dadurch wurde ein Alarm bei der Baufirma ausgelöst.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6290007

Es kamen zwei Streifenwagen zum Einsatz, konnten aber dem unbekannten Täter nicht habhaft werden. Erneut wurde Kraftstoff in unbekannter Menge entwendet. Ob es sich bei dem unbekannten Täter um den Täter von Freitagnacht handelt, muss in den laufenden Ermittlungen geklärt werden.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/5410 entgegen.

Aktenzeichen: 0140966

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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