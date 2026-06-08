Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebstahl aus Bagger

Hohenbergen (ots)

Am Freitag wurde gegen 22.20 Uhr von einer Sicherheitsfirma gemeldet, dass ein unbekannter Mann Kraftstoff aus einem Bagger im dortigen Windpark entwendete. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte die Tat über eine Kamera beobachten. Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich vor Ort eintrafen, war der unbekannte Mann bereits geflüchtet. Er hatte eine unbekannte Menge an Diesel aus dem Baufahrzeug entnommen. Eine sofort eingeleitet Fahndung im Nahbereich des Tatortes führte nicht zum Ergreifen des Täters. Die Videoaufnahme wurde gesichert und die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/5410 entgegen.

Aktenzeichen 0139789

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