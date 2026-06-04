Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Karl Bethold Richard Krone?

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Sondershausen (ots)

Seit Mittwochnachmittag wird der 75-jährige Karl Bethold Richard Krone aus Sondershausen vermisst. Er wurde letztmalig gegen 14 Uhr an seiner Wohnung in der Segelteichstraße gesehen. Seither ist er unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter 75 Jahre - schlanke Statur - zausige, grau melierte Haare - schlecht zu Fuß

bekleidet ist Herr Krone mit:

- graue Jogginghose - dunkelblauer Pullover.

Zu Absuche nach dem Vermissten kamen bereits in der Nacht ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund der Thüringer Polizei zum Einsatz. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Herr Krone zu seiner ehemaligen Wohnanschrift nach Bendeleben begeben konnte.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Anm.: Zur Darstellung der Bildnisse des Vermissten wird die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

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