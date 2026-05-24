Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Blumen durch's Fenster geworfen
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Samstagabend kurz nach Mitternacht rissen bislang unbekannte Täter in Heilbad Heiligenstadt, Windische Gasse mehrere Blumen aus einem Pflanzkasten vor einem Wohnhaus heraus. In der Folge warfen diese die Blumen durch das offene Fenster des Wohnhauses. Die Blumen samt Erde landeten im Wohnzimmer auf einem Teppich des 51-jährigen Bewohners und verschmutzten diesen. Weiter wurde die Hausmauer durch die umherfliegende Erde verschmutzt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen und sachdienliche Angaben tätigen können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Eichsfeld melden.
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