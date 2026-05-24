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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blumen durch's Fenster geworfen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstagabend kurz nach Mitternacht rissen bislang unbekannte Täter in Heilbad Heiligenstadt, Windische Gasse mehrere Blumen aus einem Pflanzkasten vor einem Wohnhaus heraus. In der Folge warfen diese die Blumen durch das offene Fenster des Wohnhauses. Die Blumen samt Erde landeten im Wohnzimmer auf einem Teppich des 51-jährigen Bewohners und verschmutzten diesen. Weiter wurde die Hausmauer durch die umherfliegende Erde verschmutzt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen und sachdienliche Angaben tätigen können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Eichsfeld melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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