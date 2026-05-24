Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Schwere Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen
Mühlhausen (ots)
Am Samstag, dem 23.05.2026 kam es gegen 22:15 Uhr in der Kleinen Waidstraße in Mühlhausen zu einer schweren Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter einen Brandsatz in den Eingangsbereich eines Wohnhauses mit mehreren Mietparteien. Das Feuer erlosch kurze Zeit später selbstständig. Verletzt wurde niemand. An der Hausfassade, der Eingangstür sowie der Klingelanlage entstand Sachschaden.
Der Täter flüchtete anschließend mit einem Mountainbike in Richtung Karl- Marx- Straße. Trotz sofort eingeleiteter Fahdungsmaßnahmen konnte die Person bislang nicht festgestellt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise, Tel. 03601-4510, PI Unstrut- Hainich.
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Telefon: 03601 4510
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