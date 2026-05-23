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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach Kollision mit Bushaltestellenschild in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr in der Bochumer Straße in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer stieß beim Rückwärtsfahren gegen 
ein Bushaltestellenschild und verursachte dabei einen Schaden in Höhe
von etwa 300 Euro. Durch den Zusammenstoß wurde die Standfestigkeit 
des Schildes beeinträchtigt.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall von seinem Balkon aus und sprach den Fahrzeugführer unmittelbar nach dem Vorfall an. Der Fahrer erklärte zunächst, dass nichts passiert sei und kündigte an, nach etwa zehn Minuten zurückzukehren. Anschließend entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle und kam nicht wieder zurück.

Die Nordhäuser Polizei leitete Ermittlungen wegen unerlaubten 
Entfernens vom Unfallort ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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