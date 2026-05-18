Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 91 jähriger Mann gesucht!

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Seit dem 18.05.2026 gegen 09:30 Uhr wird der 91-jährige Helmut Völkel gesucht. Dieser ist aus dem Seniorenwohnpark Bollstedt in unbekannte Richtung abgängig. Auch zeitnah eingeleitete Suchmaßnahmnen, unter Zuhilfenahme eines Personensuchhundes und einer Drohne, führten bisher nicht zur Feststellung des Vermissten. Herr Völkel ist dement und schlecht zu Fuß. Er ist 178 cm groß, hat kurze graue Haare und trägt eine beige Wetterjacke, eine dunkle Jeans und hellgraue Stoffschuhe. Herr Vökel ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen! Hinweise zum Aufenthaltsort werden durch die PI Unstrut- Hainich unter der 036014510 entgegen genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell