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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Handy geortet du aufgefunden

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend bemerkte eine 18-Jährige den Diebstahl ihres Mobiltelefons. Am Mittwoch konnte sie dieses orten und in der Halleschen Straße lokalisieren. Im Beisein der Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde das Handy aufgefunden und herausgegeben. Die Geschädigte stellte das Fehlen der SIM-Karte fest. Bei der genaueren Nachschau bei der 16-jährigen Täterin wurde diese aufgefunden. Die Jugendliche muss sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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