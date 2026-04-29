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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ersthelfer und Täter gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Ebeleben (ots)

Am Montag, den 9. März, kam es an einer Bushaltestelle, nahe einem Supermarkt in der Sondershäuser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein derzeit Unbekannter einem anderen Mann am Arm zog. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich am Kopf. Ein Herr bot seine Hilfe an und leistete de Erstversorgung des Verletzten. Bei dem Mann soll es sich um einen Bernd handeln. Weiteres ist zu dem Helfer nicht bekannt.

Zu dem Täter ist bekannt, dass sich dieser nach der Tat in Richtung des örtlichen Sportplatzes begeben haben soll. Er war vermutlich im Beisein seiner am Tatort und wirkte schlichtend auf den Angreifer ein. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, die Angaben zur Sache, dem Ersthelfer oder dem Täter machen können. Zudem wird auch der Ersthelfer gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0067624

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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