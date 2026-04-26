Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauschmittelfahrten

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen hatte am Freitag, den 24.04.2026 gleich mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer abzuarbeiten. In Nordhausen, Am Kommunikationsweg erreichte ein 63jähriger Audifahrer um 08:50 Uhr bei einem Test 0,58 Promille. 09:10 Uhr fiel ein Drogenvortest bei einem 44jährigen eRoller-Fahrer in Bleicherode, Löwentorstraße positiv aus, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Um 13:20 Uhr wies ein Atemalkoholtest bei einem 51jährigen VW-Fahrer einen Wert von 0,56 Promille aus, welcher in Nordhausen in der Halleschen Straße kontrolliert wurde. Alle drei Betroffenen dürfen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

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