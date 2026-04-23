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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Mühlhausen (ots)

Von einem Stromverteiler auf einer Baustelle im Johannistal entwendeten derzeit Unbekannte ein Starkstromkabel in der Länge von etwa 10 Metern sowie ein Erdungskabel. anschließend entfernten sich die Täter mit dem widerrechtlich angeeigneten Kabeln in Unbekannte Richtung. Der Tatzeittraum konnte während der Tatortarbeit noch nicht genauer eingegrenzt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0099879

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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