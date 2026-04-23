Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Infostand erhitzt die Gemüter - Polizei musste einschreiten

Nordhausen (ots)

Im Bereich der Straße Wiedigsburg wurde am Mittwochnachmittag ein Infostand einer Partei abgehalten. Im Bereich der Wiedigsburhalle fand parallel hierzu ein Demokratiefest statt. Beide verliefen friedlich und ohne Störungen.

Im Bereich des Infostandes kam dennoch die Polizei zum Einsatz, nachdem es zu Störungen kam. Die vor Ort befindliche Versammlungsbehörde bewertete dieses als Versammlung, welche durch die Behörde aufgelöst wurde. Anschließend begab sich ein Mann auf einen Baum und beleidigte die Teilnehmer des Infostandes. Die Person verließ den Baum trotz mehrmaliger Aufforderungen von Polizeibeamten nicht, sodass sie mit Hilfe von Feuerwehrkräften aus diesen entfernt werden musste. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Maßnahmen. Den Einsatz des Geräts der Feuerwehr behinderte eine weitere Person. Dieses Verhalten wurde durch Beamte der Polizei unterbunden. Hiergegen leistete der Mann Widerstand.

Beide Personen im Alter von 25 und 29 Jahren wurden nach dem Abschluss der jeweiligen personenbezogenen polizeilichen Maßnahmen aus diesen entlassen. Insgesamt wurden vier Verstöße festgestellt. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Beleidigung sowie den geleisteten Widerstandshandlungen wurden eingeleitet.

Bereits am Vorabend wurden Sachbeschädigungen am Gehweg im Bereich der Straße Wiedigsburg festgestellt. Durch Zeugenhinweise konnten drei Personen im Alter von 21 bis 27 festgestellt werden, wie diese mit Farbspray politischen Statements auf den Gehweg aufbrachten. Ermittlungen wegen des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigungen wurden eingeleitet.

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