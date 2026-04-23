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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht schützt vor Strafe nicht

Menteroda (ots)

Im wahrsten Sinne des Wortes "flinke Füße" machte am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr ein Motorrollerfahrer in Menteroda. Der 41-Jährige befuhr die Ortslage zuvor ohne erforderliche Fahrerlaubnis, was den Beamten bekannt war. Demzufolge entschlossen sie sich den Mann einer Kontrolle zu unterziehen, weil es zudem Hinweise gab, dass das Fahrzeug mit einem manipulierten Kennzeichen versehen war.

Nach einer kurzen Flucht mit dem Fahrzeug begab sich der Mann in einen Markt und verließ diesen durch eine Hintertür in der Hoffnung, dass die Beamten ihn nicht auf die Schliche kommen. Doch weit gefehlt!

Die Polizisten beschlagnahmten den Roller samt Helm und leiteten Ermittlungen wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 41-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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