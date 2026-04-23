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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuppen gerät in Brand - technischer Defekt ursächlich

Urbach (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes in Folge des Betreibens eines elektrischen Schaltkreises, an dem mehrere Akkus zeitgleich geladen wurden, geriet in der Straße Oberdorf in den frühen Morgenstunden des Donnerstags ein Schuppen in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand, ohne dass dieser auf weitere Gebäude übergreifen konnte, trotz dass in dem Schuppen brennbare Stoffe gelagert wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als zehntausend Euro. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz, um die Brandursache festzustellen.

Im Rahmen der Ermittlungen in dem betroffenen Gebäude stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz dar. Demzufolge wurden mehrere Waffen und Waffenteile beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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