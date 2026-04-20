Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bundesstraße 4 nach Verkehrsunfall gesperrt

Nordhausen (ots)

Seit Montagmorgen kommt es auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Nordhausen nach einem Verkehrsunfall zu Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer des Lkw befuhr die Bundesstraße aus Richtung Nordhausen in Fahrtrichtung Sondershausen, als er etwa 300 Meter nach der Abfahrt Steinbrücken aus derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der mit Solarpaneelen beladene Lkw kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Infolge des Unfalls kam es zum Auslaufen von Betriebsflüssigkeiten. Der enststandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Bundesstraße ist gegenwärtig voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen und bis in die Nachmittgasstunden andauern.

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