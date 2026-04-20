Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabelrollen abermals aus Solarparks entwendet

Steinbrücken/Sundhausen (ots)

Von zwei Baustelle Am Stadtberg und in der Wehrstraße eines Solarparks bei Nordhausen wurden am Sonntagmittag mehrere Dutzende Kabelrollen entwendet. Hierzu öffneten die Täter zuvor einen Bauzaun, um so auf die Kabeltrommeln Zugriff zu gelangen. Diese verluden sie dann in ein Fahrzeug und flüchteten vom Tatort. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen die Täter nicht aufgreifen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0095720 (Steinbrücken)

Aktenzeichen: 0095789 (Sundhausen)

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