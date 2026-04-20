Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle von Elektrorollerfahrer offenbart Überraschungen

Pfaffschwende (ots)

Am Freitag stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Ortslage einen Elektrorollerfahrer fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest stellte eine Alkoholisierung von etwa 0,6 Promille fest. Ein Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von synthetischen Betäubungsmitteln, welche der Mann zudem mit sich führte. Diese wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Nach einer Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Feststellung des Einflusses berauschender bei dem 37-Jährigen wurde der Mann aus den Maßnahmen entlassen.

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