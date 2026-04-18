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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: +++ 15-jähriges Mädchen vermisst +++

LPI-NDH: +++ 15-jähriges Mädchen vermisst +++
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Nordhausen (ots)

Seit dem Nachmittag des 10.04.2026 wird die 15-jährige Samantha aus Nordhausen vermisst. Sie hatte an diesem Tag gegen 15:00 Uhr die elterliche Wohnung verlassen, um in die Innenstadt zu gehen kam jedoch bislang nicht nach Hause zurück. Möglicherweise könnte sich die Vermisste in den Raum Frankfurt/Main oder Schweinfurt begeben haben.

Personenbeschreibung:

   - 147 cm groß
   - kräftige Statur
   - schwarze lange Haare

Bekleidung der Vermissten beim Verschwinden:

   - schwarze Jacke
   - schwarze Hose
   - braunes Shirt
   - schwarz/weiße Turnschuhe

Foto der Vermissten:

Wenn Du die Vermisste gesehen hast oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kannst,dann melde Dich bitte bei der Polizei in Nordhausen - Tel: 03631/962125 - oder jeder anderen Polizeidienststelle (Az.: 0088716)!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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