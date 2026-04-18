Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: +++ 15-jähriges Mädchen vermisst +++

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Nordhausen (ots)

Seit dem Nachmittag des 10.04.2026 wird die 15-jährige Samantha aus Nordhausen vermisst. Sie hatte an diesem Tag gegen 15:00 Uhr die elterliche Wohnung verlassen, um in die Innenstadt zu gehen kam jedoch bislang nicht nach Hause zurück. Möglicherweise könnte sich die Vermisste in den Raum Frankfurt/Main oder Schweinfurt begeben haben.

Personenbeschreibung:

- 147 cm groß - kräftige Statur - schwarze lange Haare

Bekleidung der Vermissten beim Verschwinden:

- schwarze Jacke - schwarze Hose - braunes Shirt - schwarz/weiße Turnschuhe

Foto der Vermissten:

Wenn Du die Vermisste gesehen hast oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kannst,dann melde Dich bitte bei der Polizei in Nordhausen - Tel: 03631/962125 - oder jeder anderen Polizeidienststelle (Az.: 0088716)!

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