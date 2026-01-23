PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizeieinsatz im Stadtzentrum

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz am Nikolaiplatz gerufen. Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch die Beamten wurden vor Ort mehrere jugendliche Personen angetroffen, welche Anscheinswaffen, in dem Fall Softairwaffen, mit sich führten. Die Polizei prüft weitere Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

