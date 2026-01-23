Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizeieinsatz im Stadtzentrum
Nordhausen (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz am Nikolaiplatz gerufen. Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch die Beamten wurden vor Ort mehrere jugendliche Personen angetroffen, welche Anscheinswaffen, in dem Fall Softairwaffen, mit sich führten. Die Polizei prüft weitere Maßnahmen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell