LPI-NDH: Diebstahl von einer Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag wurden Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich über einen Einbruch auf einer Baustelle in der Straße Obstmarkt informiert. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen eines in Sanierung befindlichen Hauses. Dort entwendeten die Unbekannten mehrere Meter Kabel und entfernten sich anschließend vom Tatort. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können werden gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0012557

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

