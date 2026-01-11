PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisste erwachsene Person - Öffentlichkeitsfahndung

Mühlhausen (ots)

Seit Samstag, den 10.01.2026 wird aus dem Ökumenischen Hainich-Klinikum (ÖHK) die Patientin Jana Reiße - 48 Jahre alt - vermisst.

Letztmalig wurde Frau Reiße um 09:00 Uhr auf dem Gelände des ÖHK von Mitarbeitern gesehen. Seither ist ihr Auftenthalt unbekannt. Die Fahndungsmaßnahmen, unterstützt von einem Polizeihubschrauber und Hundeführer, führten bis dato nicht bis zum Auffinden der vermissten Person. Es ist nicht ausschließen, dass sie sich im Stadtgebiet von Mühlhausen aufhalten könnte. Eine Eigengefährdung wird aktuell nicht ausgeschlossen. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 160cm, scheinbares Alter entspricht ihrem tatsächlichen 
     Alter
   - kräftige Gestalt (ca. 85 kg)
   - blond gefärbtes Haar (Haarlänge bis zu den Ohren, 
     Bob-Haarschnitt, vorn Pony)
   - bekleidet mit grünem Wintermantel (reicht bis ca. Höhe halber 
     Oberschenkel) und Winterschuhen; Weitere Angaben unbekannt

Wer Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Anmerkung: Medienvertretern wird zur Darstellung des Bildnisses die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

