PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Finn Aryan Maik Mosebach?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Finn Aryan Maik Mosebach?
  • Bild-Infos
  • Download

Seebach/Mühlhausen (ots)

Seit Mittwoch, den 7. Januar, wird der 15 Jahre alte Finn Aryan Maik Mosebach aus dem Unstrut-Hainich-Kreis vermisst. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge besuchte der Jugendliche am Mittwoch die Schule in Weberstedt und fuhr anschließend mit einer Freundin nach Mühlhausen. Dort trennten sich die Wege der Beiden und der 15-Jährige kehrte nicht in seine Kinder- und Jugendeinrichtung im Mühlhäuser Ortsteil Seebach zurück. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der 15-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   - Größe: ca. 1,82 m
   - schlanke Statur
   - kurze, hellbraune Haare.

Zuletzt war Finn Aryan Maik Mosebach mit einer schwarzen Winterjacke, einer blauen Baggyjeans und Sneakers bekleidet.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0005442

Die Bildrechte der beigefügten Bildnisse liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wird die Verlinkung zu dieser Öffentlichkeitsfahndung im Presseportal empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:27

    LPI-NDH: Kind wird Opfer eines dreisten Diebstahls

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, war ein Mädchen zu Fuß auf dem Gehweg in der Feldstraße unterwegs. Plötzlich näherte sich ein bislang unbekannter Täter, der das Mobiltelefon entwendete, welches das Kind umgehängt hatte. Das Mädchen blieb unverletzt. Der unbekannte Täter lief anschließend davon. Die Polizei in Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat. Wer hat ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:26

    LPI-NDH: E-Roller aus Keller entwendet

    Bad Langensalza (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 27. Dezember, und Donnerstag, 8. Januar, entwendete bislang unbekannte Täter einen E-Scooter aus einem Keller in der Friedrich-Hahn-Straße. Bei dem Beutegut handelt es sich um einen E-Roller des Herstellers Xiaomi im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter der Tel. 03601/4510 um ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:26

    LPI-NDH: Mitfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ballhausen (ots) - Am Donnerstag, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 50 Jahre alter Autofahrer die Mühlenstraße in der Ortslage Ballhausen, als er von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr über eine Grünfläche und kollidierte schließlich mit einem abgestellten Pkw. Eine 16 Jahre Mitfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren