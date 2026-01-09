Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Finn Aryan Maik Mosebach?

Bild-Infos

Download

Seebach/Mühlhausen (ots)

Seit Mittwoch, den 7. Januar, wird der 15 Jahre alte Finn Aryan Maik Mosebach aus dem Unstrut-Hainich-Kreis vermisst. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge besuchte der Jugendliche am Mittwoch die Schule in Weberstedt und fuhr anschließend mit einer Freundin nach Mühlhausen. Dort trennten sich die Wege der Beiden und der 15-Jährige kehrte nicht in seine Kinder- und Jugendeinrichtung im Mühlhäuser Ortsteil Seebach zurück. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der 15-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- Größe: ca. 1,82 m - schlanke Statur - kurze, hellbraune Haare.

Zuletzt war Finn Aryan Maik Mosebach mit einer schwarzen Winterjacke, einer blauen Baggyjeans und Sneakers bekleidet.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0005442

Die Bildrechte der beigefügten Bildnisse liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wird die Verlinkung zu dieser Öffentlichkeitsfahndung im Presseportal empfohlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell