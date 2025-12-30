Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Yulia Okorokova?

Mühlhausen (ots)

Seit Donnerstag, den 25. Dezember, wird die 17-jährige Yulia Okorokova vermisst. Die Jugendliche war in einer Einrichtung in Mühlhausen untergebracht, aus der sie sich entfernte und bislang nicht zurückkehrte.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Größe: ca. 1,67 m groß schlanke Statur schwarze, schulterlange Haare.

Yulia Okorokova war zuletzt mit einer grauen Hose, einem dunkelblauen Sweatshirt und blauen Stiefeletten bekleidet. Es ist bekannt, dass die Vermisste Kontakte nach Hof und Nürnberg hat, sodass nicht ausgeschlossen ist, dass die Vermisste dorthin unterwegs ist.

Wer hat Yulia Okorokova gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0333961

