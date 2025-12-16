PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrerin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Gegen 15 Uhr kam es am Montag in der Nordhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Mopeds fuhren hintereinander die benannte Straße in Richtung Schachtstraße, als die vorausfahrende Fahrzeugführerin nach rechts abbiegen wollte. Der folgende Mopedfahrer bemerkte dies, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin von ihrem Moped geschleudert und kam am Straßenrand zum Liegen. Sie wurde hierbei verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

