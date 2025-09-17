PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Jasmin Schneegaß?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Jasmin Schneegaß?
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Frankenhausen (ots)

Seit Mittwoch wird die zwölfjährige Jasmin Schneegaß aus Bad Frankenhausen vermisst. Sie verließ am Vormittag den gewohnten Lebensraum und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Seither sucht die Polizei intensiv nach der Vermissten. Noch am Vormittag kam neben den Polizeikräften, die in die regionale Absuche eingebunden sind, ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zurzeit unterstützt ein Fährtensuchhund die Absuche nach der Vermissten.

Jasmin Schneegaß wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter 12 Jahre
   - schlanke Gestalt
   - 153 cm groß
   - schulterlange, blonde Haare
   - graue Jogginghose
   - rosa Pullover
   - weiße Turnschuhe

Gegenwärtig kann eine Eigengefährdung der Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zum Aufenthalt von Jasmin Schneegaß nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Anmerkung: Medienvertretern wird die Verlinkung zum hiesigen Beitrag zur Darstellung des Bildnisses empfohlen.

Aktenzeichen: 25386380

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

