LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lea Michelle Zirkenbach?

Am Donnerstagabend wurde die 25 Jahre alte Lea Michelle Zirkenbach bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen verließ die Vermisste am zurückliegenden Montag ihre Wohnanschrift. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Diensthund der Polizei zum Einsatz kam, führten nicht zum Auffinden der 25-Jährigen.

Frau Zirkenbach kann wie folgt beschrieben werden:

- Statur: sehr schlank - Größe: ca. 170 cm - Haare: goldbraun, sie trägt die Haare etwa auf Halslänge - die Vermisste trägt eine Tätowierung an den Armen - sie trägt Tunnel in den Ohren und hat ein Piercingloch im Bereich der Oberlippe - Bekleidung gegenwärtig unbekannt, aber vermutlich trägt sie eine schwarze Hose und Jacke sowie Adidas Schuhe mit Holostreifen (Modell Superstar).

Wer hat Lea Michelle Zirkenbach gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

