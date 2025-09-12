PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lea Michelle Zirkenbach?

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde die 25 Jahre alte Lea Michelle Zirkenbach bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen verließ die Vermisste am zurückliegenden Montag ihre Wohnanschrift. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Diensthund der Polizei zum Einsatz kam, führten nicht zum Auffinden der 25-Jährigen.

Frau Zirkenbach kann wie folgt beschrieben werden:

   - Statur: sehr schlank
   - Größe: ca. 170 cm
   - Haare: goldbraun, sie trägt die Haare etwa auf Halslänge
   - die Vermisste trägt eine Tätowierung an den Armen
   - sie trägt Tunnel in den Ohren und hat  ein Piercingloch im 
     Bereich der Oberlippe
   - Bekleidung gegenwärtig unbekannt, aber vermutlich trägt sie eine
     schwarze Hose und Jacke sowie Adidas Schuhe mit Holostreifen 
     (Modell Superstar).

Wer hat Lea Michelle Zirkenbach gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen:0238475

Die Bildrechte des Bildnisses der Vermissten sind an die Landepolizeiinspektion Nordhausen übertragen. Medienvertretern wird die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.09.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Diebe plündern Spendenbox eines Tierheims

    Nordhausen (ots) - Nach einem Diebstahl, der sich in Nordhausen ereignete, bittet die Polizei im Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge entnahmen bislang unbekannte Täter am Freitag, kurz nach 6 Uhr, Futterspenden aus der Spendenbox des Tierheims An der Alten Schäferei. Der Wert der erbeuteten Futterspenden ist gegenwärtig noch unklar. Der oder die unbekannten Täter ergriffen nach der Tat die Flucht. Hat jemand ...

  • 12.09.2025 – 14:53

    LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr

    Wiesenfeld (ots) - Im Eichsfeld befuhr ein Autofahrer am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, die Landstraße 1003 aus Richtung Rüstungen kommend in Richtung Wiesenfeld, als er mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

  • 12.09.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

    Breitenbach (ots) - Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über ein Sexualdelikt, welches sich im Eichsfeldkreis ereignete. Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6115202 Die Geschädigte war am Mittwoch, zwischen 5.35 Uhr und 5.52 Uhr, mit einem E-Scooter auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen den Ortslagen Worbis und Leinefelde ...

