Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach gesuchter Person - Wer kann Hinweise zu dem Aufenthalt von Jeremy Lüthke geben?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach gesuchter Person - Wer kann Hinweise zu dem Aufenthalt von Jeremy Lüthke geben?
Nordthüringen (ots)

Im Rahmen der Bearbeitung eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Nordhausen nach einer Gewalttat, welche sich am 6. August in Keula ereignete, wird Jeremy Lüthke gesucht.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6091388

Der 23-jährige Gesuchte steht im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Herr Lüthke wird wie folgt beschrieben: 

   - scheinbares Alter entsprechend dem tatsächlichen Alter
   - athletische Gestalt
   - 186 cm groß
   - deutsche Sprache mit thüringischem Akzent
   - gepflegtes Äußeres
   - braune, kurze Haare
   - Bart (wie auf den Bildnissen)
   - braune Augen

Hinweise zu dem Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweise: Der Gesuchte gilt als gewalttätig und ist möglichweise bewaffnet. Personen, die die den Jeremy Lüthke gesehen haben, werden gebeten, keinesfalls ihm gegenüber aktiv zu werden und unverzüglich die Polizei zu informieren. Es wird gebeten im Nordthüringer Raum keine Anhalter mitzunehmen.

Aktenzeichen: 0202681

Anmerkung: Medienvertretern wird das Verlinken zur Darstellung der Bilder des Gesuchten zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

