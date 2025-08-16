PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten jugendlichen Mädchen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten jugendlichen Mädchen
Nordhausen, Erfurt, Jena (ots)

Seit Dienstag, 12.08.2025, werden die 15jährige Jamie-Lynne Heinrich und 14jährige Amelie Matilda Kring aus Nordhausen vermisst. Seither ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich beide in hilfloser Lage befinden. Daher bittet die Nordhäuser Polizei um Mithilfe bei der Suche nach den Vermissten. Sie könnten sich noch im Raum Nordhausen, aber auch im Bereich Erfurt oder Jena aufhalten. Jamie Lynn Heinrich wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter dem tatsächlichen Alter entsprechend
   - 1, 65 m, adipös
   - schulterlange, glatte, schwarz gefärbte Haare mit Pony

Bekleidung:

   - schwarze North Face Jacke
   - weite, dunkle Hose
   - eventuell mit großer Handtasche

Amelie Matilda Kring wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter dem tatsächlichen Alter entsprechend
   - 1, 65 m, normale Figur
   - dunkelblonde Haare

Bekleidung:

   - schwarzes T-Shirt
   - schwarze Jacke mit drei Streifen an den Ärmeln
   - weite, dunkelblaue Cargo-Jeans

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die sachbearbeitende Dienststelle in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 96-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Bildrechte der beigefügten Bildnisse des Vermissten liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wird die Verlinkung zum hiesigen Beitrag im Presseportal empfohlen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631 96-1503 eMail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

