Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Bruno Sander?

Nordhausen (ots)

Seit Mittwoch, 13. August, 06.45 Uhr wird der 83-jährige Bruno Sander aus Nordhausen vermisst. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Vermisste aus Richtung des Klinikums in der Dr.-Robert-Koch-Straße zu seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet unterwegs. Der Vermisste kam nicht an seiner Wohnanschrift an und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Bruno Sander wurde zuletzt durch Zeugen gegen 19 Uhr im Bereich Ludolfingerstraße/Thüringerstraße gesehen.

Bruno Sander wird wie folgt beschrieben:

o ca. 170 cm groß o sehr schlank o graue kurze Haare o Vollbart o helle Schildmütze o helles kariertes Hemd o helle Jacke o dunkle Hose

Die Polizei geht davon aus, dass der Vermisste nicht orientiert ist. Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem mit einem Diensthund der Polizei und Drohnen der Feuerwehr, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Wer hat den Vermissten gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise zum Aufenthalt von Bruno Sander nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder bei jeder anderen Dienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0210282

