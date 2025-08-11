Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen!

Worbis (ots)

Über die Beschädigung einer Fensterscheibe eines Gebäudes in der Franz-Weinrich-Straße informierte am Sonntagvormittag ein Zeuge die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zur Folge beschmierten unbekannte Täter die Scheibe mit zwei Hakenkreuzen und einem Gesicht. Die Graffiti weisen eine Größe von 20 x 20 Zentimetern auf.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der politisch motivierten Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0206561

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell