PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder von Campingwagen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 03.05 Uhr bis 04.05 Uhr betraten Unbekannte widerrechtlich ein Grundstück in der Erzbergerstraße. Von einem dort abgestellten Campingwagen entnahmen die Täter die angeschlossenen Räder von dem Fahrradträger und beschädigten diesen hierbei. Bei dem Beutegut handelt es sich um zwei Trekkingbikes und ein Mountainbike der Marken KTM, Bulls und Specialized im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Fahrräder werden wie folgt beschrieben:

   - Bulls Crossflyer, Herren-Trekkingbike, weiß, mit 
     Plastikschutzblechen und Felgenbremse
   - KTM, Herrentrekkingbike, schwarz, Scheibenbremsen
   - Specialized Rockhopper, Mountainbike Hardtail, grau ohne 
     Schutzbleche, Scheibenbremsen

Beamte des Inspektionsdienstes sicherten vor Ort Spuren und fahnden nun nach den Tätern. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Zudem werden auch Personen gesucht, denen die beschriebenen Fahrräder im Stadtbild von Nordhausen aufgefallen sind oder zum Verkauf angeboten wurden.

Aktenzeichen: 0206562

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:23

    LPI-NDH: Ernteschlepper verunfallt - zwei Verletzte Arbeiter

    Hundeshagen (ots) - Am Sonntag verunfallte gegen 13.50 Uhr ein Ernteschlepper mit zwei Anhängern in der Straße Dautel. Aus noch ungeklärter Ursache schoben die an den Schlepper angehängten diesen von der abschüssigen Fahrbahn in einen Straßengraben. Die Zugmaschine kippte dabei um. Die Insassen des Traktors wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An dem Gespann entstand Sachschaden. ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Bandendiebstahl

    Nordhausen (ots) - Am 09.08.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Elektronik- Fachmarkt in der Nordhäuser Landgrabenstraße zu einem Bandendiebstahl. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich insgesamt vier männliche Personen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund (Phänotyp: Nordafrikaner / Araber)am Tatort auf. Während einer "Schmiere" stand, sollen die anderen drei im Laden arbeitsteilig vorgegangen sein, um potentielles Beutegut auszumachen und zu entwenden. Letztlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren