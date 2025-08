LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Maik Arndt?

Mühlhausen (ots) - Den Diebstahl ihres Fahrrades meldete eine Bürgerin am Mittwoch der Polizei in Mühlhausen. Die Beamten konnten sich in Erinnerung rufen, dass sie bereits am Samstag im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Dieb auf dem E-Bike stoppten konnten. Der berauschte Radfahrer räumte den Diebstahl ein, konnte sich jedoch nicht mehr erinnern, wo ...

