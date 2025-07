LPI-NDH: Suche nach Kindern - die Polizei bittet um Mithilfe

Mühlhausen (ots) - In den frühen Stunden des 05.07.2025, gegen 03:15 Uhr geriet ein Pkw in Mühlhausen in Brand. Das Auto war auf dem Parkplatz Am Neuen Ufer geparkt worden. In der Nacht stellten Anwohner aufsteigende Flammen fest und informierten die Feuerwehr. Diese übernahm den Löschangriff auf das mittlerweile im Vollbrand stehende Fahrzeug. Das Auto war nicht mehr zu retten. Auch umstehende Pkw wurden durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Insgesamt wurden ...

