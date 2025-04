Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-jähriger Vermisster

Bild-Infos

Download

Mühlhausen (ots)

Seit Samstag, den 05.04.2025 wird die 17-jährige Emily Teubner vermisst. Sie ist aktuell in einer Mühlhäuser Klinik in Behandlung und dort auch per Beschluss untergebracht. Einen Ausgang am gestrigen nachmittag nutzte sie, um sich vom Klinikgelände zu entfernen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes. Emily wird wie folgt beschrieben: 166cm groß, ca. 50kg, schlanke Statur, dunkle leicht geleockte Haare. Bekleidet sein soll sie mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen langärmlichen Pullover. Sie führt eine schwarze Umhängetasche bei sich. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Emily geben kann, meldet sich bei der Polizei in Mühlhausen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell