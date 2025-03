Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Tina-Marie H.

Bild-Infos

Download

Mühlhausen (ots)

Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ist aktuell mit einem Vermisstenfall beschäftigt. Gesucht wird die 16-jährige Tina-Marie Helbing aus Mühlhausen. Die Vermisste ist ca. 170cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare mit Pony, bekleidet mit schwarzem Pullover der Marke "Nike", hellblaue Jeans, weiße Turnschuhe. Mitgeführt wird vermutlich ein schwarzer Rucksack, ebenfalls der Marke "Nike". Die Polizei muss aktuell von einer Eigengefährdung ausgehen und sucht daher dringend nach Hinweisen zum aktuellen Aufenthalt von Tina-Marie. Am Freitag, den 21.03.2025 soll sie gegen 9 Uhr die Wohnung in der Schadebergstraße verlassen haben mit dem Ziel, ihre Schule in der Breitsülze aufzusuchen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Unstrut-Hainich unter 03601-4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell