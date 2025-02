Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Tankstelle - Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen oder den Fahrzeugen geben?

Niedergebra (ots)

Am 10. Februar berichtete die Polizei über einen Einbruch in eine Tankstelle im Landkreis Nordhausen. In der Nacht zu Montag, 10. Februar 2025, kurz nach 3 Uhr, hatten sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude in der Halle-Kasseler-Straße verschafft.

LINK zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5967888

Die Täter erbeuteten einen Tresor, in welchem sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Außerdem verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 10000 Euro.

Die Täter befuhren das Tankstellengelände mit einem Pkw Mercedes Kombi. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, waren die an dem Mercedes Kombi angebrachten Kennzeichen entwendet. Bei dem Unterscheidungszeichen am Kennzeichen handelte es sich um ein H für Hannover.

Das Umfeld der Tankstelle wurde zur Tatzeit durch einen weiteren Pkw befahren, welches der Tätergruppierung zugehörig ist.

Bei ihrer Tat wurden die Täter und deren genutzte Fahrzeuge durch die Videoaufzeichnung erfasst. Die Aufnahmen wurden polizeilich gesichert. Die Kriminalpolizei bittet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zu den abgebildeten Personen und deren Fahrzeugen.

Hat jemand den schwarzen Mercedes Kombi mit dem entwendeten Kennzeichen mit dem Unterscheidungszeichen H für Hannover oder das Begleitfahrzeug gesehen und kann Angaben zu den Insassen machen? Wer kann Angaben zu dem Begleitfahrzeug machen, welches zur Tatzeit den Bereich um die Tankstelle befuhr?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0035915

HINWEIS:

Die Anordnung der Öffentlichkeitsfahndung ist ab dem Datum der Veröffentlichung (28.02.2025) auf eine Woche befristet. Nach Ablauf dieser Woche sind sämtliche Bildnisse der Personen zu entfernen. Die Übernahme der Abbildung in Online-Publikationen oder sonstige Internetauftritte wird durch Verlinkung auf die Pressemitteilung der Strafverfolgungsbehörde gestattet.

