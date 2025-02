LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Leonie Czypionka?

Nordhausen (ots) - An der Kreuzung Kyffhäuser Straße und Erfurter Straße kam es m Dienstag gegen 07.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine aus Richtung Erfurter Straße in Richtung Sundhäuser Straße fahrende Verkehrsteilnehmerin hatte Vorfahrt. Ein aus der Sundhäuser Straße in die Kyffhäuser Straße einfahrender Autofahrer übersah das im Gegenverkehr befindlichen Fahrzeug und kollidierte mit diesem. An beiden Autos ...

