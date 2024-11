LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person Herrn Kurt Strotzer

Nordhausen (ots) - Beamte vom Nordhäuser Inspektionsdienst führten am Abend des 29.11.2024 mobile Verkehrskontrollen durch. Kurz nach 22 Uhr wurde ein Pkw Ford in Nordhausen / Bielener Straße der Kontrolle unterzogen. Bei dem 43-jährigen Kraftfahrzeugführer wurde hierbei Alkoholgeruch in der Atemluft wahr genommen. Nachdem ein Vortest den Anfangsverdacht auf einen Alkoholwert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit ...

mehr