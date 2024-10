LPI-NDH: Suche nach vermissten Mann aus Herbsleben

Neuheide (ots) - Am Mittwoch ereignete sich um 10.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in der Ortslage Neuheide, einen Ortsteil von Großfurra. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Lastkraftwagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Zuvor beschädigte das Fahrzeug einen Gastank und durchbrach einen Carport, in dem ...

