LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Hans-Joachim Krüger?

Seit Donnerstag wird der 71-jährige Hans-Joachim Krüger aus der Neanderklinik in Ilfeld vermisst. Herr Krüger ist an Demenz erkrankt und nicht orientiert. Aufgrund der Witterung, des Krankheitsbildes und der Zeit des unbekannten Aufenthaltes, ist es nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und dringend eine medizinische Versorgung braucht.

Herr Hans-Joachim Krüger wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter entsprechend dem tatsächlichen Alter - ca. 170 cm - groß - dunkelblondes kurzes Haare - zierliche Statur - Brillenträger - verwaschene Aussprache (Tumorerkrankung im Mund)

vermutliche Bekleidung:

- kurze blaue Jeanshose - blau kariertes Poloshirt - Sandalen

Hinweise zum Aufenthalt von Hans-Joachim Krüger nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

