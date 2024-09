Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Silke Berndt?

Mühlhausen (ots)

Seit Montag, den 2. September, wird die 56-jährige Silke Berndt aus Mühlhausen vermisst. Die Vermisste verließ gegen 12 Uhr ihr gewohntes Umfeld der Familie. Seiher ist ihr Aufenthalt nicht bekannt.

Frau Berndt ist mit einem weißen Opel Astra H, in der Modellspezifikation GTC, mit dem amtlichen Kennzeichen MHL-SI 111, unterwegs. Es ist nicht bekannt, wohin sie mit dem Fahrzeug gefahren ist. Es wäre nach derzeitigen Ermittlungen denkbar, dass sie nach Bernburg in Sachsen-Anhalt, oder an die Ostsee gefahren sein könnte. Genauere Informationen liegen der sachbearbeitenden Dienststelle, der Kriminalpolizeistation Mühlhausen, jedoch nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen erstrecken sich gegenwärtig auf die gesamte Gebiet Bundesrepublik Deutschland.

Silke Berndt führt kein Mobiltelefon mit sich. Eine Selbstgefährdung der Vermissten kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Silke Berndt wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter Mitte 50 - 155 cm groß - korpulent - blond-gefärbte, kurze Haare - gepflegtes Äußeres - Tätowierungen am rechten Handgelenk (drei Diamanten) und im Nacken (Schlüssel) - vermutlich führt sie eine Handtasche und Geldbörse mit sich - sie ist auf Medikamente angewiesen - Bekleidung unbekannt

Hinweise zum Aufenthalt von Frau Berndt nimmt die Kriminalpolizeistation in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0229600

Anmerkungen: In dem Beitrag sind Referenzbilder zu dem Fahrzeug, wie auch Bildnisse der Vermissten hinterlegt. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wir die Verlinkung zur hiesigen Öffentlichkeitsfahndung empfohlen.

