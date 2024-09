LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Täter erbeuten Musikbox und schlagen gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein - Wer erkennt die abgebildeten Personen?

Artern (ots) - In der Puschkinstraße kollidierte am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Moped mit einem Auto. Der vorausfahrende Pkw verlangsamte verkehrsbedingt seine Fahrt, was der nachfolgende Verkehrsteilnehmer nicht rechtzeitig bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Mopedfahrer verletzte. Der Schaden an beiden Kraftfahrzeugen beträgt mehr als 5000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

