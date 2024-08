Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster 15-jährigen

Bild-Infos

Download

Mühlhausen / Großengottern (ots)

Am Montag Abend wurde die 15-jährige Lina Döbler bei der Polizeistation in Bad Langensalza als vermisst gemeldet. Derzeitig muss die Polizei davon ausgehen, dass Lina mittels Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln durch das Bundesgebiet reist. Ein Ziel ist nicht bekannt, was die Suche entsprechend erschwert. Lina ist ca. 165cm groß, wiegt ca. 65-70 kg, sie ist muskulös, hat schwarz-braun gelockte Haare mit sog. Sitecut. Zur Bekleidung und eventuell mitgeführten Gegenständen können keine Angaben gemacht werden. Lina wurde am Sonntagabend letztmalig im familiären Umfeld in Großengottern gesehen. Am Montag hätte sie die Schule in Weberstedt besuchen sollen, war dort aber nachweislich nicht. Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Lina machen? Wer hat sie gesehen oder steht im Kontakt mit ihr? Hinweise bitte an die Polizei Mühlhausen unter 03601-4510 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell