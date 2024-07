Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen: Wo ist Khaled Almahmoud?

Nordhausen (ots)

Seit dem 17. Juni ist der 14-jährige Khaled Almahmoud aus einer Jugendwohngruppe in Nordhausen vermisst. Khaled hat die Einrichtung nachts unbemerkt verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass sich Khaled derzeit vermutlich in Belgien aufhalten könnte. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er sich in Antwerpen oder Brüssel befinden könnte. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Khaled in Eisenach aufhält, wohin er ebenfalls Bezugspunkte hat.

Khaled ist 1,55 cm groß, weist eine schlanke Figur auf und hat dunkelbraunes Haar. Zur aktuellen Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Hinweise zum Aufenthalt von Khaled nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960, jede andere Polizeidienststelle oder das Landratsamt in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/911 5309) entgegen.

