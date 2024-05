LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Sondershausen (ots) - Ein Reh musste nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B 4, Ortsumfahrung Sondershausen, am 18.05.2024 gegen 21:30 Uhr von seinem Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Ein weiterer Wildunfall mit einem Reh ereignete sich gegen 23:30 auf der L1033 zwischen Dietenborn und Kleinberndten. Das Reh wurde verendet im Straßengraben festgestellt. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

