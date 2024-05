LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung in einem Vermisstenfall

Hohenstein (ots) - Alle vier Reifen eines Pkw zerstachen Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr, und Freitag, 9.20 Uhr, in Hohenstein im Landkreis Nordhausen. Der VW war zur Tatzeit in der Mittelbergstraße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0120023 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

