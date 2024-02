LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Johanna Hoese - Wer kann Hinweise geben?

Bischofferode (ots) - In der Neuen Straße beabsichtigte eine 41-Jährige ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz auszuparken. Hierbei übersah sie eine 79-jährige Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren Behandlung wurde die Frau in ein Klinikum verbracht. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

