LPI-NDH: Vermisstes Kind

Kyffhäuserkreis (ots) - Am 30.11.2023 gegen 20:00 Uhr kam in Greußen, Wenigenehricher Hauptstraße der 34- jährige Fahrer eines PKW Mazda bei winterlicher Straße in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommasten und einem Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Auch hier folgte eine Anzeige und eine Blutentnahme.

